Meteo week end, Umbria tra sole e piogge pomeridiane - Tuttoggi

Le previsioni del tempo in Umbria e in Italia nel fine settimana del 18 e 19 settembre 2021 a cura di Centrometeoitaliano.it

Umbria

Sabato. Tempo stabile al mattino con cieli generalmente poco nuvolosi su tutto il territorio; al pomeriggio e poi anche nelle ore serali si attendono piogge sparse sui settori centro-meridionali della regione.

Domenica. Condizioni di tempo stabile in mattinata con nubi sparse; al pomeriggio le precipitazioni interesseranno l’intera regione. Fenomeni estesi anche in serata su tutti i settori.

Italia

AL NORD

Precipitazioni sparse al mattino sui settori nord-occidentali, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con ancora piogge sparse e nuvolosità irregolare. In serata fenomeni in estensione su Lombardia, Trentino, Triveneto ed Emilia Romagna. Peggiora nella notte.

AL CENTRO

Locale instabilità al centro: al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio attese isolate piogge tra Lazio e Abruzzo; maggiori aperture sulle coste Tirreniche. In serata velature in transito con ancora qualche precipitazione sull’Abruzzo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino qualche piovasco sarà possibile tra Campania, Basilicata e Puglia; prevalenza di cieli poco nuvolosi altrove. Al pomeriggio tempo asciutto con ancora cieli poco nuvolosi, eccetto qualche apertura sulla Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molte velature in transito. Temperature minime in generale calo; massime stazionarie o in aumento al centro e sulla Sicilia, in lieve diminuzione altrove. www.centrometeoitaliano.it

