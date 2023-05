Meteo, week end di tempo instabile in Umbria - Tuttoggi.info

Tempo instabile su tutta la regione, le previsioni del tempo anche nel resto d'Italia a cura di Centrometeoitaliano

Umbria

Sabato. Nuvolosità in aumento al mattino con deboli piogge sparse a partire dai settori occidentali della regione. Tra pomeriggio e sera fenomeni in estensione a tutte le zone, localmente più intensi sui settori meridionali.

Domenica. Tempo instabile sia al mattino che al pomeriggio su tutta la regione con piogge e temporali sparsi. Più asciutto dalla sera ma con molte nuvole in transito.

Italia

AL NORD

Al mattino tempo instabile con piogge sparse su tutte le regioni e neve sulle Alpi oltre i 1700-1900 metri. Al pomeriggio instabilità con precipitazioni sparse, più asciutto sulla Liguria. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con cieli nuvolosi e piogge sparse, più asciutto su Liguria e Nord-Est. Quota neve in rialzo fin verso i 2100 metri.

AL CENTRO

Al mattino locali piogge tra Toscana, Umbria e Lazio, asciutto altrove con cieli poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con piogge sparse su tutte le regioni. In serata ancora maltempo con piogge diffuse e temporali sparsi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge sparse su Isole Maggiori e Calabria, asciutto altrove con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con piogge in estensione anche a Campania e Basilicata. In serata tempo instabile con piogge sparse su tutte le regioni, tempo in progressivo miglioramento sulla Sicilia.

Temperature minime stabili o in calo al centro-nord, in rialzo al sud; massime stazionarie o in rialzo al centro-nord; invariate al meridione.

