Meteo week end 27 e 28 maggio, le previsioni del tempo - Tuttoggi.info

Le previsioni del tempo a cura di Centrometeoitaliano in Umbria e nel resto d'Italia

Umbria

Sabato. Tempo stabile al mattino su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Nuvolosità in sviluppo al pomeriggio con locali acquazzoni sull’Appennino, più asciutto altrove. Migliora ovunque dalla serata con ampie schiarite.

Domenica. Tempo asciutto al mattino su tutti i settori con cieli sereni ovunque. Nuvolosità in sviluppo al pomeriggio ma con locali fenomeni solo sull’Appennino. Migliora ovunque dalla serata.

Italia

AL NORD

Al mattino addensamenti lungo la Pianura Padana con possibili deboli piogge, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in formazione su Alpi e Appennini con sconfinamenti al Nord-Ovest, asciutto altrove con cieli soleggiati. In serata ancora piogge sulle regioni nord-occidentali e sui rilievi Alpini, sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio acquazzoni e temporali tra Lazio e Abruzzo, per lo più soleggiato altrove. In serata tempo stabile ovunque con ampie schiarite su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti tra Calabria e Sicilia con possibili piogge isolate. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali su Cilento, Calabria, Sicilia e zone interne della Sardegna, per lo più soleggiato altrove. In serata fenomeni in esaurimento con ampie schiarite in arrivo.

Temperature minime in rialzo; massime in diminuzione al nord, stazionarie o in aumento altrove.

