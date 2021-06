Meteo, le previsioni per il 2 giugno in Umbria e in Italia - Tuttoggi

Le previsioni del tempo per domani

Umbria

Tempo asciutto su tutta la regione al mattino con cieli poco nuvolosi. Al pomeriggio maggiore nuvolosità in transito con fenomeni non esclusi specie a ridosso dei rilievi. Asciutto in serata con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.



Nazionale

Al mattino nubi sparse e piogge sulle Alpi centro-occidentali e Piemonte, asciutto altrove e sereno sui settori adriatici. Aumento dell’instabilità al pomeriggio con piogge su Alpi, Appennino settentrionale e Liguria, più asciutto sulle altre regioni. Migliora in serata con cieli poco nuvolosi e dei residui piovaschi sulle Alpi orientali.



Al mattino irregolarmente nuvoloso su Toscana e Alto Lazio ma con tempo asciutto, sereno o poco nuvoloso altrove. Nuvolosità in aumento nel pomeriggio con piogge nelle zone interne tra Lazio e Abruzzo. Sereno o poco nuvoloso in serata con tempo asciutto.



Tempo stabile al mattino sulle regioni peninsulari con cieli poco nuvolosi, variabile con piogge su Sicilia e Sardegna meridionale. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo, con piogge isolate sui rilievi sardi. Migliora in serata con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e tempo asciutto, residue piogge nelle zone interne della Sicilia.

Temperature minime in generale aumento e massime in calo sui settori tirrenici e Isole, in aumento altrove.

www.centrometeoitaliano.it