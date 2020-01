Meteo e polveri sottili, Massetti "Usare meno auto e legna per camino" - Tuttoggi

“Invitiamo i cittadini a moderare per quanto possibile il ricorso alle fonti di emissioni più diffuse in questo periodo: l’auto per gli spostamenti e la legna come combustibile”: è l’assessore all’Ambiente del Comune di Città di Castello Massimo Massetti a rivolgersi ai tifernati, in un frangente meteorologico critico per la permanenza delle polveri sottili, ed in particolare di PM10, la cui concentrazione ha registrato in questi giorni alcuni sforamenti rispetto ai valori limite.

“Chiaramente non stiamo parlando di un fenomeno circoscritto ma di una situazione che riguarda il territorio nazionale e che è destinata a perdurare, stanti le attuali previsioni – aggiunge l’assessore – Monitoriamo la situazione ma per ridurre l’incidenza del fattore meteo sulla qualità dell’aria è necessaria la collaborazione di tutti i cittadini nel limitare gli effetti del traffico veicolare e dell’uso di bio-masse, a cui si riconduce principalmente la produzione di PM10″.

“Il periodo peggiore dell’anno per l’aumento delle polveri sottili è tra novembre e febbraio – aggiunge Massetti – proprio perché l’uso del mezzo privato, a causa del freddo, si estende e il fuoco del camino è un efficace integratore al riscaldamento domestico. Da questo punto di vista impianti ad alta efficienza e pellets certificato possono agevolare la riduzione delle emissioni di polveri sottili nei mesi invernali”.