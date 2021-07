Meteo 15 luglio, tempo asciutto ma nuvolosità diffusa - Tuttoggi

Le previsioni del tempo in Umbria e in Italia per la giornata di domani

Umbria

Tempo stabile nella giornata con ampie schiarite. Al pomeriggio nuvolosità in aumento ma senza fenomeni associati; in serata il tempo si manterrà generalmente asciutto sempre con addensamenti diffusi.

Italia

AL NORD



Ancora temporali al nord: al mattino cieli irregolarmente nuvolosi su settori Alpini e Prealpini con piogge su Lombardia e Trentino, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio maggiore instabilità con temporali sparsi specie al nord-est, asciutto sulla Liguria e su Pianura Padana. In serata precipitazioni in graduale esaurimento, con tempo più asciutto sui settori occidentali.



AL CENTRO

Stabilità prevalente sulle regioni centrali: al mattino tempo asciutto con cieli del tutto sereni sulle regioni centrali e qualche velatura sulla Toscana. Al pomeriggio nuvolosità in aumento ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.



AL SUD E SULLE ISOLE



Beltempo in un contesto più fresco al meridione: al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutti i settori, locali addensamenti sulla Sardegna. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con maggioranza di cieli sereni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.



Temperature minime in generale diminuzione, massime in rialzo al centro-nord e sulla Sardegna, in calo altrove.

