Messo in prova, viene trovato alla guida di notte ubriaco: in carcere - Tuttoggi.info

E’ stato portato nel carcere di Capanne il 38enne trovato dai carabinieri di Castiglione del Lago di notte alla guida di un’auto, in stato di abbrezza. L’uomo aveva violato la messa in prova ai servizi sociali, che era stata disposta dall’autorità giudiziaria a seguito di una condanna a 3 anni e 10 mesi di reclusione per furto, ricettazione e tentata estorsione.

Il Tribunale di Sorveglianza aveva disposto per lui il divieto di lasciare la propria abitazione in orario notturno. E invece i carabinieri di Castiglione del Lago lo hanno trovato al volante, di notte, e per giunta ubriaco.

Per questo, il Tribunale di Sorveglianza ha revocato la messa in prova e l’uomo è stato accompagnato dai militari in carcere, dove dovrà scontare la sua condanna.