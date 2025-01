Messina, uccide la madre con 15 coltellate dopo averla stordita con spray al peperoncino - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Uccide la madre, al termine di una lite, con 15 coltellate, dopo averla stordita con lo spray al peperoncino. E' accaduto a Messina. La vittima è Caterina Pappalardo, di 62 anni. L'omicidio è avvenuto nell'abitazione della donna in via Cesare Battisti. In carcere è finito il figlio Giosuè Fogliani di 26 anni, che avrebbe già confessato. Ad allertare carabinieri e polizia sono stati i vicini di casa. Indaga la Procura.