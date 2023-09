Messina, sequestrati 500 mila articoli di bigiotteria non sicuri - Tuttoggi.info

MESSINA (ITALPRESS) – I militari della Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina hanno sottoposto a sequestro mezzo milione di articoli di bigiotteria in quanto privi dei requisiti minimi di sicurezza prescritti dal Codice del Consumo. In particolare, le Fiamme Gialle del Gruppo di Messina, al termine di accurati accertamenti presso un esercizio commerciale del centro cittadino, hanno rinvenuto oltre 500.000 tra anelli, collane, orecchini ed altri accessori, posti in vendita in violazione delle norme previste dal Codice del Consumo, sprovvisti delle più basilari avvertenze per gli utenti finali tra cui le caratteristiche tecniche, il materiale, le indicazioni in lingua italiana nonché gli estremi dell’importatore. Ancora, la mancanza.

