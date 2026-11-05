Messina, incendio nel palazzo che ospita la Camera di Commercio - Tuttoggi.info

MESSINA (ITALPRESS) – Un grosso incendio è divampato all’ultimo piano della sede della Camera di Commercio di Messina. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento.
abr/gtr
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