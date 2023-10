Messina “Da Intesa Sanpaolo piano da 1,5 mld contro le disuguaglianze” - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi ho potuto esporre al Consiglio di Amministrazione della Banca il nostro programma a contrasto delle disuguaglianze e a favore dell’inclusione finanziaria educativa e sociale, un programma di 1,5 miliardi di euro negli anni tra il 2023 e il 2027 considerando gli importi destinati alle iniziative e quelli relativi ai costi delle strutture a supporto delle iniziative stesse. Intesa Sanpaolo è una delle banche più solide a livello europeo: è la forza del nostro bilancio, unita alla sensibilità di Intesa Sanpaolo e delle sue persone nei confronti delle comunità in cui opera, a permettere la realizzazione del principale programma per il sociale promosso nel Paese da un soggetto privato”. Lo ha annunciato Carlo Messina ceo di Intesa Sanpaolo. “La nostra attenzione, la nostra sensibilità nei confronti della comunità non nascono oggi; sono parte essenziale delle radici del nostro gruppo. Nell’ultimo decennio abbiamo articolato in maniera sempre più ampia il nostro programma a favore dell’inclusione finanziaria, educativa e sociale; in particolare tra il 2018 e il 2022 il programma ha raggiunto una dimensione pari a 1 miliardo di euro. Del forte aumento delle disuguaglianze nel paese e del nostro programma parleremo domani, nel corso nella giornata organizzata a Brescia, la città dove troverà sede la nostra nuova unità organizzativa “Intesa Sanpaolo per il Sociale”.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).