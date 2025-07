Messi al Como? Fabregas apre al sogno: "Mai dire mai" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –

Lionel Messi al Como? È questa l’ultima, folle, idea di calciomercato di oggi, martedì 22 luglio, che in queste ore sta facendo sognare i tifosi lombardi. La squadra di Fabregas è stata fin qui tra le squadre più attive del campionato sul mercato, con l’obiettivo di dare al suo allenatore, che ha deciso di rimanere rifiutando le avance dell’Inter, che lo aveva individuato come ideale sostituto di Simone Inzaghi prima di virare su Chivu, anche dopo aver ricevuto ampie garanzie dalla proprietà, la più ricca della Serie A.

La suggestione Messi nasce dopo l’amichevole giocata contro il Lille. Sulle tribune dello stadio Sinigaglia c’era anche Antonela Roccuzzo, moglie proprio del campione argentino, oggi all’Inter Miami, e grande amico di Fabregas. L’allenatore del Como ha risposto così a domanda diretta in conferenza stampa: “Messi al Como? Mai dire mai. Lionel è stato in vacanza a casa mia, era in viaggio per vedere qualche amico. Noi siamo amici da tempo, e così le nostre mogli e i nostri figli. Lui però adesso è negli Stati Uniti”.