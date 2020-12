“Ho preso parte alla costruzione del decreto immigrazione e posso dire che in quel contesto della commissione il M5S ha dato prova di maturità. E mi auguro che lo faccia anche in aula non solo con il decreto immigrazione ma anche con il Mes. Un voto contrario vorrebbe dire chiudere questa esperienza politica senza se e senza ma”. A dirlo il deputato Pd, Carmelo Miceli, intervistato dall’Italpress.