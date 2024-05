Merlier anticipa Milan in volata e vince la 18^ tappa al Giro - Tuttoggi.info

PADOVA (ITALPRESS) – E’ Tim Merlier a trionfare nella volata di gruppo nella diciottesima tappa del Giro d’Italia 2024, la Fiera di Primiero – Padova di 178 chilometri. E’ la seconda vittoria per Merlier al Giro 2024, dopo il successo nella terza frazione con arrivo a Fossano. Il velocista della Soudal Quick-Step ha anticipato Jonathan Milan (Lidl Trek) e Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck). Si chiude una tappa sostanzialmente di trasferimento, il corridore friulano – rimasto indietro nel gruppo poco prima dell’ultimo chilometro -, non è riuscito a recuperare sul rivale belga. Quarto l’altro azzurro Alberto Dainese. Non cambia nulla dal punto di vista della classifica generale, con Tadej Pogacar saldamente al comando a tre tappe dalla fine. Milan mantiene invece la maglia ciclamino, Tiberi resta in maglia bianca (miglior giovane). Domani ci sarà la terzultima tappa, la Mortegliano – Sappada di 157 chilometri.

