Mercedes AMG: le nuove supersportive ad altissime prestazioni - Tuttoggi

La nuova gamma Mercedes AMG: esclusività allo stato puro

La nuova gamma Mercedes AMG contempla modelli davvero esclusivi, che non possono di certo passare inosservati. Tra tutti i veicoli in stile SUV del marchio, spicca sicuramente la nuovissima GLB AMG: versione supersportiva del classico GLB lanciato da Mercedes-Benz in grado di offrire delle performance ancora più estreme. Parliamo di un’auto unica nel suo genere: non un semplice SUV Mercedes, ma un fuoristrada esclusivo che ospita fino a 7 passeggeri ed è equipaggiato con motore AMG 4 cilindri benzina da 2 litri, con 306 CV di potenza e 400 Nm di coppia massima. Il GLB AMG è in grado di passare da 0 a 100 km/h in soli 5,2 secondi e questo dice tutto sulle sue straordinarie performance.

Nella gamma di berline AMG troviamo poi le stilosissime Classe A, compatte ed estremamente potenti, così come l’innovativa Mercedes EQS AMG, la berlina elettrica di ultimissima generazione. Degna di nota è inoltre tutta la gamma AMG Coupe, sebbene i SUV rimangano i più interessanti ora come ora.

Trivellato: l’unico AMG Performance Center per il Veneto

Parlando di Mercedes AMG non possiamo certo evitare di citare Trivellato: l’unico AMG Performance Center per il Veneto, un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli appassionati del genere. Il centro autorizzato infatti non solo permette di conoscere, ammirare da vicino e provare gli esclusivi veicoli della gamma Mercedes AMG. Offre la possibilità, anche, di avere informazioni e supporto dettagliato grazie alla presenza di operatori formati e competenti, veri e propri esperti di queste auto supersportive.

Da Trivellato è possibile trovare in vendita veicoli nuovi ma anche vetture di seconda mano, a prezzi decisamente interessanti perché le promozioni non mancano mai.

Trivellato Racing Track Days: i corsi di guida sportiva da non perdere

I Trivellato Racing Track Days rappresentano poi un’occasione davvero unica per gli appassionati di motori e che per chi desidera sperimentare il brivido: offrono infatti la possibilità di seguire un vero e proprio corso di guida sportiva su pista con un coach esperto personale. Un’opportunità per i neofiti che hanno sempre sognato di vivere un’esperienza unica come questa ma anche per i piloti già avviati, che possono mettere alla prova le proprie abilità e scoprire nuovi trucchi. Per informazioni ed iscrizioni, basta visitare il portale ufficiale di Trivellato dove viene specificato ogni dettaglio.