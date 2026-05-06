Mercato della Terra e Festival dei Ragazzi, biodiversità protagonista nel Canavese - Tuttoggi.info

TORINO (ITALPRESS) – Dal 9 al 12 maggio 2026, la biodiversità torna a essere la protagonista assoluta a San Giorgio Canavese, grazie a due appuntamenti: il Mercato della Terra e della Biodiversità e il Festival della Biodiversità dei Ragazzi.

Il 9 e il 10 maggio oltre centro espositori fra Presidi Slow Food, Prodotti del Paniere della Provincia di Torino, Maestri del gusto ed eccellenze regionali e internazionali, torneranno fra le vie di San Giorgio Canavese per dare vita a un mercato a cielo aperto con i loro prodotti e le storie, le tradizioni e i saperi antichi che li accompagnano.

Giunto alla X edizione, Il Mercato della Terra celebra sin dal titolo “Radicata 2026, Orco che zuppa”, il legame autentico con il territorio. Durante il mercato dei produttori, i visitatori potranno conoscere e assaggiare prodotti unici come: il

formaggio Storico Ribelle, simbolo della produzione casearia lombarda; lo Zafferano di San Gavino Monreale, coltivato e lavorato a mano senza trattamenti chimici in Sardegna; la Papaccella Napoletana, piccolo peperone carnoso dalla polpa dolce; la Fava di Carpino coltivata nei terreni calcarei del Gargano pugliese; il Parmigiano Reggiano prodotto con latte di Frisona e della rara Vacca Bianca Modenese, razza

bovina in via di estinzione; il Fagiolo Rosso di Lucca, antica varietà recuperata nella piana lucchese.

Il posto d’onore spetta però alla Piattella di Cortereggio, un fagiolo bianco rampicante quasi scomparso negli anni Ottanta e recuperato grazie alla tenacia di pochi agricoltori del Canavese. Oggi è riconosciuto come Presidio Slow Food.

I prodotti saranno proposti anche con menù speciali preparati dai ristornati del territorio, oltre che in una variegata offerta di street food. Assolutamente da non perdere domenica 10 maggio, la presentazione della “Zuppa dei Record”. I produttori cercheranno di entrare nel Guinnes dei Primati attraverso un’impresa gastronomica capace di riunire la più ampia varietà di legumi mai vista in un’unica preparazione.

La riflessione sull’alimentazione consapevole coinvolgerà anche le nuove generazioni attraverso la terza edizione del Festival della Biodiversità dei Ragazzi. Nato da un’idea del conduttore RAI Giuseppe “Peppone” Calabrese, l’evento si è affermato come uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla Gen Z e alla Gen Alpha.

Dal 9 al 12 maggio il Festival darà vita a un laboratorio di idee, linguaggi e visioni pensato per i giovani, per offrire ai ragazzi delle scuole del territorio strumenti adatti a

immaginare un futuro in cui la biodiversità sia motore di cambiamento positivo.

Il programma vedrà il contributo di grandi nomi della divulgazione e dell’arte fra cui: Cooker Girl, alias Aurora Cavallo, una delle food creator più amate d’Italia;

l’illustratore di Diabolik Giulio Giordano; lo chef stellato del ristorante Borgo Sant’Anna di Monforte d’Alba Pasquale Laera; Silvio Giordano, fra i massimi esperti italiani di Intelligenza Artificiale applicata alla cultura visiva; FLUFFY REVOLUTION,

artista mascherato che ha creato un universo narrativo dove frutta, verdura, terra e concime diventano protagonisti di cortometraggi animati, con cui ha creato linguaggio

pop, immediato e sorprendente per avvicinare i ragazzi a un’alimentazione consapevole. Grazie alla collaborazione con prestigiose istituzioni come l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Coldiretti e Slow Food, San Giorgio Canavese si conferma così un luogo dove la biodiversità diventa un potente motore di cambiamento positivo.

Questi appuntamenti rientrano nel cartellone del Festival della Reciprocità, ambizioso progetto culturale promosso dalle Tre Terre Canavesane – San Giorgio Canavese, Agliè e Castellamonte – nato per valorizzare il territorio attraverso un intreccio di scambi, sapori e storie che uniscono comunità confinanti e ricche di peculiarità.

-foto ufficio stampa Mercato della Terra San Giorgio Canavese –

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