Mercato Coperto, il Comune ci riprova: affidamento per 30 anni

Le destinazioni: niente supermercato

Le destinazioni ammesse sono quelle previste dall’art. 109 del Testo unico delle norme di attuazione al Piano regolatore generale, finalizzate alla valorizzazione del territorio inteso nel senso più ampio del termine (quale sviluppo economico, turistico, culturale del territorio), con esclusione della grande distribuzione organizzata.

Il progetto tecnico e gestionale dovrà prevedere la creazione di un punto qualificato in cui, oltre all’attività economica, si innestino elementi culturali di socializzazione e fruibilità pubblica.

Il concessionario dovrà individuare, realizzare e/o selezionare e, successivamente, coordinare le attività da insediare nell’immobile.

Lavori di completamento

A carico dell’affidatario sono previsti interventi sia di completamento sia di allestimento; i primi potranno essere scomputati dal canone per un importo massimo di 1.930.000 euro.

“L’uscita del bando, avvenuta secondo le tempistiche previste – le parole dell’assessore Margherita Scoccia – rappresenta un’opportunità per lo sviluppo del centro storico e un punto fondamentale della politica di rilancio che l’amministrazione comunale porta avanti per questa parte della città. L’auspicio è che intervengano offerte in grado di innestare dinamiche virtuose valorizzando e rendendo attrattivo un bene storico-architettonico di grande pregio come il Mercato coperto”.