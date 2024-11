Mercatino di beneficenza per il parco Ciabatti: una giornata per grandi e piccini - Tuttoggi.info

L’appuntamento è per domenica 24 novembre dalle 10 alle 18.

Un mercatino di beneficenza per riqualificare il parco della scuola Ciabatti. Nasce da qui l’idea del Comitato del Parco Ciabatti e AGE Montessori che ha coinvolto genitori e conoscenti per riqualificare uno spazio vitale per la scuola e l’intera città. L’evento che si svolgerà presso lo stesso parco situato sotto la Scuola Ciabatti in zona Porta Pesa di Perugia, domenica 24 novembre dalle 10 alle 18, ha come obiettivo quello di raccogliere fondi per la riqualificazione del parco, con l’acquisto di nuove attrezzature sportive, al fine di rendere questo spazio un luogo sempre più accogliente e attrezzato per tutti i bambini.

Durante il mercatino, sarà possibile acquistare una varietà di articoli tra cui giocattoli, libri, e vestiti.

La caccia al tesoro per i più piccoli

Per i più piccoli, alle 11:30, sarà organizzata una divertente caccia al tesoro, un’occasione speciale per giocare e scoprire il parco insieme ad altri bambini. Una giornata, dunque, all’insegna della solidarietà e del divertimento, contribuendo al miglioramento di un importante spazio verde della nostra città.

Cosa succede in caso di maltempo?

Se il tempo non permetterà lo svolgimento dell’evento, il mercatino sarà riproposto nella prossima primavera.









Per ulteriori informazioni:

Comitato Parco Ciabatti

mail. comitatoparcociabatti@gmail.com

WhatsApp +39 3458932035





Luogo: Via Maria Alinda Bonacci Brunamonti, 9, 06126 Perugia PG, Via Maria Alinda Bonacci Brunamonti, 9, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA

Data Inizio: 24/11/2024

Data Fine: 24/11/2024

Ora: 10:00

Artista: Comitato Ciabatti

Prezzo: 0.00