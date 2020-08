Mensa e trasporto scolastico, al via le iscrizioni anche online

Da lunedì prossimo, 10 agosto, è possibile effettuare le iscrizioni per i servizi scolastici di mensa e trasporto per l’anno scolastico 2020-2021. Il termine ultimo per spedire la domanda è il 10 settembre.

Fondi dal bilancio comunale per ridurre i costi

“Anche quest’anno – ha dichiarato l’assessore alle Politiche Scolastiche e Innovazione Simone Pettirossi – il Comune di Assisi ha voluto supportare in modo significativo le famiglie del territorio che hanno figli in età scolare, coprendo direttamente con il proprio bilancio una parte consistente del costo dei servizi e garantendo perciò ai propri residenti tariffe molto basse”.

Domanda cartacea e online

Anche quest’anno inoltre è possibile effettuare l’iscrizione, oltre che consegnando la domanda cartacea, anche attraverso la procedura on line. Questa modalità, semplice e veloce, riduce i tempi di richiesta del servizio e può essere svolta in completa autonomia.

Continua inoltre la sinergia tra Ufficio Scuola e DigiPASS Assisi, con il servizio (su appuntamento) di assistenza alla compilazione della domanda on line, per supportare i cittadini che vogliano utilizzare la procedura on line ma che non dispongano di strumenti informatici per farlo”.

Come iscriversi

Le modalità di iscrizione sono due: tramite la procedura on line oppure presentando la domanda cartacea. Quanto alla modalità online: Si può accedere direttamente al portale web genitori del Comune di Assisi, all’indirizzo www.comune.assisi.pg.it/servizi-on-line-mensa-e-trasporto/;

Si può fruire, su appuntamento, del servizio di assistenza alla compilazione on line offerta dal DigiPASS Assisi, situato a Santa Maria degli Angeli, presso il Palazzo Capitano del Perdono, dal lunedì al venerdi (ore 9-13 e 15-18) e il sabato (9-13). Per prendere appuntamento per fruire del servizio di assistenza alla compilazione on line presso il DigiPASS è possibile telefonare a 075/8138448 o inviare una mail a digipass@comune.assisi.pg.it.

Per la modalità cartacea, si potrà presentare domanda ad Assisi capoluogo, presso l’Ufficio Scuola e Sport (Palazzo Comunale, quarto piano) nelle mattine di lunedì, mercoledì e venerdì (dalle 9 alle 13) o il giovedì pomeriggio (dalle 15.30 alle 17.30). O a Santa Maria degli Angeli, presso il DigiPASS Assisi, situato nel Palazzetto del Capitano del Perdono, le mattine dal lunedì al venerdi (dalle 9 alle 13) e i pomeriggi di martedì e giovedì (dalle 15 alle 18).

Per l’accesso agli uffici è indispensabile rispettare le norne anti Covid, quindi l’ingresso uno alla volta e l’obbligo di indossare la mascherina. Per ogni informazione è possibile telefonare all’Ufficio Scuola, ai numeri 075/8138627-651 o inviare una mail a scuola@comune.assisi.pg.it.