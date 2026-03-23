Meningite Uk, ipotesi esperti: "Ceppo MenB potrebbe essersi evoluto diventando più trasmissibile" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Un ‘super ceppo’ MenB – che forse si è evoluto diventando più trasmissibile – potrebbe essere all’origine dell’epidemia di meningite scoppiata nel Regno Unito nella contea del Kent, definito per dimensione “un evento senza precedenti”, anomalo soprattutto per la meningite batterica di tipo B confermata in un primo gruppo di casi confermati. Per ora è soltanto una teoria, ma la stanno prendendo in considerazione alcuni esperti citati da ‘The Bmj’. “E’ un’ipotesi, ma stiamo indagando” sulla possibilità che “questo ceppo abbia acquisito la capacità di diffondersi più rapidamente”, spiega Emma Wall, professoressa di Malattie infettive della Queen Mary University di Londra. “Altrimenti – aggiunge – sospetto che la causa” del boom di contagi “sia da attribuire alla trasmissione iniziale a sconosciuti nella discoteca” di Canterbury da dove sarebbe partito tutto “e alle difficoltà nel tracciamento dei contatti”.

“La domanda più interessante” che questa epidemia solleva è proprio come abbia fatto a ‘correre’ tanto velocemente, riflette Wall. “Le epidemie di meningite A nel Sahel”, regione semi-arida che si estende dal Senegal nell’Africa occidentale al Sudan e all’Eritrea nell’Africa orientale, “possono comprendere migliaia di casi, ma la meningite B non ha mai causato un’epidemia di queste dimensioni prima d’ora”, sottolinea la specialista. In Uk focolai causati dal ceppo batterico B della meningite (MenB) si sono già verificati in passato, viene ricordato sul Bmj, ma con un numero di casi limitato o nell’arco di più anni. Questa volta è diverso e l’idea che c’entri un ceppo mutato è venuta anche a Robin May, responsabile scientifico dell’Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria (Ukhsa). “Ciò che è particolarmente notevole e inaspettato in questo caso è l’elevato numero di contagi, tutti originati da quello che sembra essere un singolo evento”, ha affermato intervenendo a ‘Bbc Breakfast’. May, si legge nell’articolo del Bmj, ha suggerito due possibili spiegazioni: “Una possibilità è che dipenda dai comportamenti individuali delle persone, l’altra è che il batterio stesso si sia evoluto per essere più efficace nella trasmissione”.

Anche secondo Andrew Preston, professore di Patogenicità microbica all’università di Bath, “l’epidemia nel Kent è sorprendentemente diversa” e ciò fa pensare che qualcosa potrebbe essere cambiato. “Un mutamento improvviso nel quadro di una malattia infettiva può essere il segnale di un cambiamento nel microrganismo responsabile”, dice a The Bmj. L’esperto evidenzia che “il Kent ha già dimostrato questo fenomeno in passato”, in piena pandemia: “L’improvviso picco di casi Covid in questa regione nell’autunno del 2020 è stato dovuto all’emergere della variante Alfa” di Sars-CoV-2. “Diversi ceppi di MenB possono variare nella loro virulenza, ma attendiamo la caratterizzazione del ceppo responsabile di questa epidemia”, precisa Preston. Secondo quanto comunicato dall’Ukhsa, le analisi preliminari indicano che il ceppo di meningococco B responsabile dell’ondata di contagi nel Kent è simile a quelli che “circolano nel Regno Unito da circa 5 anni”, però “è necessaria un’analisi dettagliata”, ha puntualizzato l’agenzia.

Per Preston alcuni comportamenti riferiti nel locale collegato all’epidemia, come la condivisione di bevande e sigarette elettroniche, possono aver “favorito un’elevata trasmissione”. E siccome “è difficile immaginare che quanto accaduto nella discoteca di Canterbury non avvenga in tutto il Paese tra studenti e giovani”, questo caso dovrebbe offrire spunti di riflessione alle autorità sanitarie. “Attualmente le cause di questa epidemia esplosiva sono sconosciute, ma è importante comprenderle per migliorare le potenziali misure di controllo delle infezioni”, esorta lo specialista.

Wall rammenta che la trasmissione del meningococco B si osserva solitamente all’interno delle famiglie e tra studenti che vivono a stretto contatto, e si verifica tipicamente attraverso lo scambio di saliva (ad esempio con i baci) e la condivisione di droghe, cibo o e-cig. Si tratta tuttavia di focolai “in genere facili da contenere perché il tracciamento dei contatti è semplice”, mentre nell’epidemia del Kent la ‘miccia’ si è accesa a quanto pare in una discoteca, complicando la situazione: “Molte più persone sono state esposte e la trasmissione è stata molto più ampia, il che ha reso molto più difficile il tracciamento dei contatti e il contenimento. Sarebbe potuto accadere ovunque”, ma resta “un evento senza precedenti e capire la fonte della trasmissione multipla nel locale sarà fondamentale”. Perché proprio lì? E perché ora? Paul Hunter, professore di Medicina alla Norwich Medical School, chiama in causa “la concomitanza di una serie di eventi casuali: una o più persone portatrici di un sottotipo particolarmente virulento” di MenB, in altre parole dei ‘super diffusori’, insieme “in una discoteca molto affollata con adolescenti provenienti da tutto il Paese che potrebbero non essere stati esposti al meningococco in precedenza”.

Ma l’epidemia è davvero sotto controllo come hanno dichiarato a ‘The Guardian’ funzionari coinvolti nella gestione dell’emergenza? “In questo caso il contenimento è complesso – risponde Well su Bmj – poiché il tracciamento dei contatti è molto difficile data l’elevata quantità di persone coinvolte. I frequentatori del locale notturno non si conoscevano necessariamente tra loro né avevano i rispettivi recapiti, quindi è difficile individuare tutti quelli che ci sono stati e offrire loro la profilassi” antibiotica. Senza contare che “in condizioni di salute precarie i pazienti non sono in grado di fornire informazioni su chi conoscevano e hanno visto nel locale”, e che “amici e familiari potrebbero non sapere che si trovavano lì, ad esempio, studenti che escono di nascosto da scuola”. Ecco perché “la campagna di vaccinazione e l’offerta di antibiotici sono state ampliate. Il contenimento – conclude l’esperta – si determina con la cessazione di nuovi casi, ma può essere previsto in base all’efficacia del tracciamento dei contatti e alla copertura vaccinale o antibiotica di tutti i gruppi potenzialmente a rischio”.