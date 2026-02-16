 Meloni torna a Niscemi: "Mercoledì il decreto, dal giorno dopo ci sono le risorse" - Tuttoggi.info
Meloni torna a Niscemi: “Mercoledì il decreto, dal giorno dopo ci sono le risorse”

Meloni torna a Niscemi: “Mercoledì il decreto, dal giorno dopo ci sono le risorse”

Lun, 16/02/2026 - 14:03

(Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni è tornata oggi, lunedì 16 febbraio, in Sicilia per una ricognizione nelle aree colpite dal ciclone Harry, a cominciare da Niscemi. Accompagnata dal capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, sta facendo un sopralluogo nella zona rossa del Comune di Niscemi. 

“Il decreto arriva mercoledì, è immediatamente operativo, quindi le risorse dal giorno dopo ci sono”, ha annunciato la presidente del Consiglio. Per quanto riguarda altre tempistiche tra cui la stabilità del territorio e il rientro nelle case. “Queste sono decisioni che si possono prendere su dati tecnici. Se io forzassi delle decisioni perché voglio dare delle risposte certe ai cittadini e mettessi la loro sicurezza a repentaglio, sarei una pazza. Questo non lo voglio fare”, ha affermato Meloni.  

“Penso che non si debba forzare per la sicurezza, la salute e per la certezza. Noi – ha sottolineato la premier – vogliamo dare delle risposte certe. Su questo non posso e non voglio dare una tempistica di cui non sono certa. Posso dire che oggi Niscemi sia il Comune più monitorato d’Europa e ci sono tutte le migliori eccellenze che noi abbiamo – avete visto il genio militare, la Protezione civile, i vigili del fuoco – e puntiamo a dare risposte certe quando lo sono. Per fare questo ci vuole del tempo, non è una decisione che si può forzare per assecondare politicamente, sarebbe irresponsabile”. 

“Accolgo con grande apprezzamento il suo ritorno oggi a Niscemi e nelle altre aree interessate dall’emergenza. La sua presenza, accompagnata dal capo del Dipartimento Protezione Civile Fabio Ciciliano, conferma l’attenzione concreta verso le nostre comunità, già dimostrata con la prima visita dello scorso 28 gennaio”, scrive sui social il governatore siciliano Renato Schifani. “In queste ore mi trovo a Roma per una serie di interlocuzioni istituzionali legate agli ulteriori interventi necessari, con l’obiettivo di accelerare procedure e risorse a sostegno di famiglie, imprese e amministrazioni locali – dice – La collaborazione tra Governo e Regione Siciliana è fondamentale per garantire risposte rapide ed efficaci. Continuiamo a lavorare, insieme, per assicurare alla #Sicilia il supporto e gli strumenti di cui ha bisogno in questa fase delicata”. 

“Sono sicuro che il governo nazionale avrà una grande sensibilità, così come è stato da parte del governo regionale”. Lo ha detto, nel corso di una diretta Fb, il sindaco di Niscemi (Caltanissetta), Massimiliano Conti. Che poi ha aggiunto: “Dobbiamo risollevarci e riguadagnare fiducia. Dobbiamo continuare la nostra vita affrontando l’emergenza con il confronto”. 

 

