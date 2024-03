Meloni “Sfida della responsabilità sui fondi di coesione” - Tuttoggi.info

TRENTO (ITALPRESS) – “Alle opportunità devono corrispondere responsabilità. Ad alcuni non piace ma io credo sia una grande sfida per questa nazione, la sfida della responsabilità e del merito. Anche sui fondi di coesione abbiamo fatto questo lavoro”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Trento, alla firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra Governo e Provincia autonoma di Trento. “Abbiamo il Pnrr più grande – aggiunge – si è detto che se avessimo tentato di rinegoziarlo avremmo rischiato di perdere le risorse. Noi abbiamo sempre ritenuto che andasse rinegoziato, perchè quando è stato scritto la realtà era diversa. Le risorse sono strumenti, e vanno adeguati al mutare del contesto”.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).