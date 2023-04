Meloni sente Zelensky “L’Italia scommette sul futuro dell’Ucraina” - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Ho avuto una proficua conversazione conVolodymyr Zelensky. Come promesso a Kiev due mesi fa, abbiamo organizzato ieri a Roma la Conferenza sulla ricostruzione. L’Italia scommette sul futuro dell’Ucraina”. Lo scrive su Twitter il premier Giorgia Meloni, in merito alla telefonata di ieri con il presidente ucraino.Ieri Zelensky aveva scritto su twitter: “Ho avuto una telefonata con il premier Giorgia Meloni. L’ho ringraziata per aver tenuto la conferenza sulla ripresa dell’Ucraina e per la sua leadership personale nel sostegno instancabile al popolo ucraino. Abbiamo discusso di un’ulteriore cooperazione nel settore della difesa e dei prossimi eventi internazionali”.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS).