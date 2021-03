Meloni “Segnali positivi da nomine ma domina continuità Conte” - Tuttoggi

“So che ci vuole tempo, e apprezzo che qualche passo si sia compiuto». Lo dice la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, intervistata dal Corriere della Sera, che parla di “segnale positivo” a proposito della sostituzione di Arcuri ma ribadisce che “per ora nei contenuti quello che Draghi sta facendo mi sembra molto simile a quello che faceva Conte. A partire – sottolinea – dall’ennesimo dpcm che tutti speravamo di non vedere piu’. La discontinuita’ non e’ una semplice nomina, si vede nei fatti”. La leader FdI rinnova dunque il proprio auspicio che scelte come quelle di Curcio, Gabrielli e Figliuolo “possano rompere finalmente i ponti con il passato”. Anche perche’ il cambio della guardia per quanto attiene al Commissario alla gestione dell’emergenza covid “e’ il minimo sindacale”. “Vedo ancora segnali preoccupanti”, segnala Meloni mettendo nel mirino “agire ancora con dpcm come si e’ appena fatto anziche’ coinvolgere il Parlamento” e, poi, “la politica surreale delle chiusure a cena dei ristoranti”, “i mezzi pubblici strapieni”, “trasparenza sui dati del Cts, che limitano le liberta’ individuali”, e il calcolo dei ristori “sui codici Ateco e non sulla perdita di fatturato”.

(ITALPRESS)