Meloni "Ridurre il divario tra Nord e Sud è una priorità" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “La strada per costruire un’Italia più forte passa anche da una priorità: ridurre il divario economico, sociale, infrastrutturale tra Nord e Sud. È la ragione che ci ha spinto a stanziare, con questa legge di bilancio, un miliardo e 800 milioni di euro per il credito d’imposta alle imprese che investono nella nuova ZES unica. Una grande opportunità per tutto il sistema imprenditoriale italiano, perché più cresce il Sud, più cresce e diventa competitiva l’Italia”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un videomessaggio all’Assemblea di Federmanager.

sat/gtr

Fonte video: Palazzo Chigi)