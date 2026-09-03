Meloni “Ricordare Dalla Chiesa significa onorare un eroe dello Stato” - Tuttoggi.info

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Meloni “Ricordare Dalla Chiesa significa onorare un eroe dello Stato”

ItalPress

Meloni “Ricordare Dalla Chiesa significa onorare un eroe dello Stato”

Gio, 03/09/2026 - 10:48

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ROMA (ITALPRESS) – “Il 3 settembre 1982 la mafia assassinava a Palermo il Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, insieme a sua moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente Domenico Russo. Un uomo che aveva dedicato la propria vita allo Stato, combattendo prima il terrorismo e poi la criminalità organizzata, fino al sacrificio estremo”. Così sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che aggiunge: “A distanza di 44 anni, il suo esempio continua a parlarci con una forza straordinaria. Coraggio, senso del dovere, amore per l’Italia: valori che dalla Chiesa ha incarnato senza mai arretrare, anche quando sapeva di essere nel mirino. Ricordarlo significa onorare un eroe dello Stato. Ma significa soprattutto rinnovare un impegno: non lasciare mai soli coloro che ogni giorno combattono la mafia, difendono la legalità e servono la Nazione. L’Italia non dimentica Carlo Alberto dalla Chiesa. E non dimentica chi ha dato la vita per difenderla”.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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