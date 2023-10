Meloni non va a kermesse Fdi”Sono un essere umano.Fiera di quanto fatto” - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Anch’io sono un essere umano e se c’è qualcuno a cui posso chiedere comprensione sono i militanti di Fratelli d’Italia”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato all’evento “L’Italia vincente – Un anno di risultati”, l’iniziativa organizzata al teatro Brancaccio di Roma dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia di Camera e Senato. “Un anno fa questo è stato un giorno storico”, ha spiegato, ricordando il giuramento del governo al Quirinale. “Sono fiera di quello che abbiamo fatto, sono fiera di me stessa perchè ho camminato a testa alta e non sono scesa a compromessi”.

