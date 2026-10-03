Meloni “Mantenere agricoltura e coesione tra priorità Ue, lettera da 17 Stati” - Tuttoggi.info

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Meloni “Mantenere agricoltura e coesione tra priorità Ue, lettera da 17 Stati”

ItalPress

Meloni “Mantenere agricoltura e coesione tra priorità Ue, lettera da 17 Stati”

Sab, 03/10/2026 - 13:02

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ROMA (ITALPRESS) – “Insieme a Nicusor Dan (presidente della Romania), abbiamo riunito 17 Stati membri dell’Ue sostenitori della politica di coesione attorno a un obiettivo comune: mantenere l’agricoltura e la coesione tra le priorità centrali del prossimo bilancio europeo, garantendo al contempo risorse adeguate per affrontare le nuove sfide dell’Europa”. Lo ha scritto su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Crediamo fermamente che ciò sia possibile; per questo abbiamo inviato una lettera congiunta a Micheàl Martin, in qualità di Presidenza del Consiglio dell’Ue per il 2026, in vista delle prossime fasi dei negoziati sul Quadro Finanziario Pluriennale (QFP)”.
(ITALPRESS).
-Foto Ipa Agency-

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