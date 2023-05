“Troppe volte noi dimentichiamo il contributo che l’Italia ha dato alla storia dell’umanità”. Lo afferma il premier Giorgia Meloni, in un videomessaggio in occasione del convegno “Nazione e Patria. Idee ritrovate”, in corso alla Sala Capitolare del Senato.

