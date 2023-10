Meloni "L'energia è un tassello chiave del Piano Mattei" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Possiamo ambire a diventare l’hub naturale di approvvigionamento energetico dell’intera Europa e possiamo farlo se usiamo l’energia come chiave per costruire, con l’Africa e il Mediterraneo allargato, un partenariato paritario e vantaggioso per tutti. Per questo l’energia è uno dei tasselli di quel “Piano Mattei” con il quale intendiamo conciliare l’interesse nazionale italiano con il diritto dei nostri partner a conoscere una stagione di sviluppo e progresso”. Lo dice il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un videomessaggio in occasione dei 70 anni dell’Eni.

sat/gsl (Fonte video: Palazzo Chigi)