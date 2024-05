Meloni "La libertà in Italia è sempre stata limitata dalla sinistra" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Voglio fare una domanda alla segretaria del Pd Elly Schlein che ha detto di recente che in questo anno e mezzo di governo io starei cancellando le libertà delle persone, accusa singolare per chi ha votato provvedimenti per chiudere entro casa la gente durante la pandemia, provvedimenti sui quali noi votammo contro. Tra persone serie quando si muove un’accusa, soprattutto se pesante si deve essere in grado di argomentarle, chiedo alla Schlein di dire con chiarezza quali sarebbero le libertà cancellate da questo governo e con quali provvedimenti”. Lo dice nel suo odierno appunto video il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Ma ci dica qualcosa di concreto perchè queste non sono accuse che si fanno senza essere argomentate. La libertà in Italia è sempre stata limitata solo dalla sinistra. Il punto è che i cittadini lo hanno capito”.

tvi/red