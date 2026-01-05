 Meloni invita alte cariche e opposizioni a una messa per vittime di Crans-Montana - Tuttoggi.info
Meloni invita alte cariche e opposizioni a una messa per vittime di Crans-Montana

ItalPress

Meloni invita alte cariche e opposizioni a una messa per vittime di Crans-Montana

Lun, 05/01/2026 - 23:48

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha invitato ministri, alte cariche e i leader dell’opposizione a una messa a Roma per un momento di “unità nazionale” in memoria delle giovani vittime dell’incendio avvenuto la notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Secondo quanto si apprende, la messa si terrà venerdì pomeriggio nella Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso.

“Le immagini dell’arrivo in Italia delle vittime della tragedia di Crans Montana hanno colpito profondamente tutti noi. In questo momento di grande dolore desidero esprimere ancora una volta il mio cordoglio alle famiglie delle vittime, che con dignità e forza stanno affrontando un momento devastante. A voi va la nostra più sincera vicinanza”, ha scritto Meloni in serata su Instagram.

(ITALPRESS).

