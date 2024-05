Meloni "Investimenti complessivi per 10 miliardi in Sicilia" - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – “Assegniamo complessivamente alla Regione Siciliana risorse del Fondo di sviluppo e coesione pari a 6,8 miliardi di euro, che comprendono anche 1,3 miliardi di euro destinati per legge al ponte sullo Stretto di Messina e 237 milioni che erano stati dati come anticipo nel 2021. Ma se a queste risorse aggiungiamo anche gli ulteriori finanziamenti che vengono disposti dai Comuni, dalla Regione e da altri fondi dello Stato e che insistono su progetti inseriti all’interno di questo accordo, sono più o meno altri 2,9 miliardi di euro. La mole complessiva di investimenti che noi stiamo liberando in questa regione raggiunge quasi i 10 miliardi di euro e penso che sia un segnale molto importante di che cosa pensiamo dello sviluppo di una regione come la Sicilia e dello sviluppo del Mezzogiorno d’Italia”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la cerimonia per la firma dell’accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Siciliana al teatro Massimo di Palermo.

