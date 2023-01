“Dai provvedimenti contro la mafia, come il mantenimento del carcere ostativo, fino al contrasto all’illegalità con controlli a tappetto alle stazioni e avviando le procedure per oltre 10 mila assunzioni nelle forze dell’ordine abbiamo impresso un cambio di passo dello Stato nel contrasto all’illegalità”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video in cui traccia il bilancio dei primi 100 giorni del suo Governo.

