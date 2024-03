Meloni "Importante è campo coeso, non campo largo" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Le mie congratulazioni a Marco Marsilio, primo presidente della storia della Regione Abruzzo a essere riconfermato per un secondo mandato dai cittadini. Il mio ringraziamento a tutto il centrodestra che è stato premiato per il buon governo di questi anni. Faremo tutto quello che possiamo per non deludere le aspettative dell’Abruzzo, che ripone grande fiducia in noi. Grazie Abruzzo”, sottolinea la premier Giorgia Meloni.

(Fonte video: Canale Youtube Giorgia Meloni)