Meloni "Il nuovo Patto di Stabilità supera austerità cieca" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Sono numeri sostenibili? Per un governo serio sì, più difficile per chi in meno di 3 anni di governo ha aumentato il debito pubblico di 250 miliardi. Se nonostante questa eredità pessima siamo riusciti a portare a casa comnunque un buon compromesso, è perchè in questo anno di governo abbiamo dimostrato che la stagione dei soldi gettati al vento per pagarsi le campagne elettorali era finita”, ha detto la premier durante il question time in Aula alla Camera.

(Fonte video: Camera dei deputati)