 Meloni “Il lavoro sia sempre sinonimo di dignità, diritti e sicurezza” - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Meloni “Il lavoro sia sempre sinonimo di dignità, diritti e sicurezza”

ItalPress

Meloni “Il lavoro sia sempre sinonimo di dignità, diritti e sicurezza”

Lun, 16/11/2026 - 10:17

Condividi su:

ROMA (ITALPRESS) – “Con l’adozione formale da parte del Consiglio dell’Unione Europea, l’8 agosto diventa oggi la ‘Giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro e per la tutela e la dignità dei lavoratorì. E’ la data della tragedia di Marcinelle, dove nel 1956 morirono 262 minatori di diverse nazionalità, 136 dei quali italiani. Da venticinque anni, grazie all’indimenticato Ministro Tremaglia, l’Italia ricorda in quel giorno il sacrificio del lavoro italiano nel mondo. Da oggi questa memoria appartiene a tutti gli europei, grazie ad una iniziativa italiana, che il Parlamento europeo ha promosso a larga maggioranza e che il Governo ha sostenuto con convinzione. Una Giornata per riaffermare, con forza, che il lavoro deve sempre essere sinonimo di dignità, diritti e sicurezza e che in Europa non può esserci spazio per chi sfrutta le persone, le schiavizza e alimenta i traffici illegali di esseri umani per avere manodopera a basso costo e rivedere al ribasso i diritti dei lavoratori”. E’ quanto dichiara la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!