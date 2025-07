Meloni "Gli algoritmi non sostituiranno cuore, passione e creatività" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “E’ probabile che in futuro ci saranno algoritmi che arriveranno a pianificare meglio dell’uomo un’operazione, o persino a capire la variabile fondamentale di uno scenario, ma per quanto performanti possano essere gli algoritmi non si sostituiranno mai a quello che fa la differenza nei momenti decisivi: il cuore, la passione, la creatività, l’amor di patria”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla cerimonia di giuramento dei neoassunti del Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica, a Palazzo Dante, a Roma.

sat/mca1/ads

(Fonte video: Presidenza del Consiglio)