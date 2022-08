“L’Unione europea da anni chiede agli Stati membri, e in particolare all’Italia, di difendere i confini nazionali ed europei”. Lo afferma la leader di Fdi, Giorgia Meloni, in un videomessaggio su facebook. “Vogliamo ribadire un principio semplice: in Italia si entra solo legalmente, perché non facciamo gestire i flussi migratori verso la nostra nazione da criminali, scafisti o peggio da chi vuole destabilizzare la nostra nazione e l’Europa”.

