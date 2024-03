ROMA (ITALPRESS) – “Ci hanno accusato di voler aiutare gli evasori, di voler nascondere dei condoni immaginari, non argomenterò in risposta a queste accuse con le mie idee perché a smentirle ci sono i numeri, che dicono come il 2023 sia stato l’anno record per la lotta all’evasione fiscale”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo a un convegno sulla riforma fiscale alla Camera.

sat/gsl (fonte video: Presidenza del Consiglio)