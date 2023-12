Meloni "Con l'Accordo di Coesione quasi 2 miliardi per la Lombardia" - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – “Con l’accordo di oggi investiamo sulla Lombardia complessivamente 1,2 miliardi ma se aggiungiamo le quote di cofinanziamento locale, regionale, nazionale e la capacità di attrarre investimenti privati la somma totale supera 1,86 miliardi, quasi 2 miliardi investiti, concentrati su alcune priorità. Sono risorse che non disperdiamo in mille rivoli ma che cerchiamo di concentrare su grandi iniziative”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante la cerimonia di sottoscrizione dell’accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Lombardia a Fiera Milano Rho.

sat/mrv (fonte video: Palazzo Chigi)