Meloni “Al governo senza sinistra, no compromessi al ribasso” - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – “Sono fieramente una persona di destra, di centrodestra e voglio rappresentare quel campo, non ho nessun complesso di inferiorità nei confronti della sinistra, e non credo si possa governare bene con la sinistra. Non ho nulla da dire sulla buona fede di chi vuole tentare di fare del suo meglio in un governo con tutti ma credo che l’unica soluzione seria per rappresentare le nostre visioni non sia andare al governo con il Pd, al governo ci vado se posso cambiare le cose, non con un compromesso al ribasso”.

Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ospite di Skytg24. “Evito le polemiche e mi occupo di rappresentare le nostre idee con Fdi, pur dall’opposizione” ha aggiunto “diamo sempre una mano alla nazione, si può fare questo anche dall’opposizione senza snaturare se stessi”.

(ITALPRESS).