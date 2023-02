sat/gsl (Fonte video: Presidenza del Consiglio)

“Se noi non sostenessimo l’Ucraina non avremmo la pace, avremmo un’invasione. Aiutare l’Ucraina è l’unico modo per portare gli attori al tavolo”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa a Berlino dopo l’incontro con il cancelliere tedesco Olaf Scholz.