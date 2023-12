Meloni ai militari all'estero "La vostra è una scelta di coscienza" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Grazie per il vostro lavoro”. Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni si rivolge ai militari all’estero in occasione del Natale. “Correte dei rischi per difendere la sicurezza di persone che non conoscete in una nazione che non è la vostra – continua – Non sono scelte che si fanno per interesse personale, i sacrifici che portate avanti non hanno un compenso adeguato, sono scelte che si fanno quando si ritiene che ci sia qualcosa di più importante di ciò che è importante per noi stessi. Questa si chiama coscienza. Vi porto il grazie a nome diogni singolo italiano, dell’intera nazione. Lavoriamo tutti per lo stesso straordinario puzzle che si chiama Italia. Auguri e buon Natale”.abr/

fonte video: Presidenza del Consiglio dei Ministri