Meloni agli agenti di Polizia "La libertà non esiste senza sicurezza" - Tuttoggi.info

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Meloni agli agenti di Polizia “La libertà non esiste senza sicurezza”

ItalPress

Meloni agli agenti di Polizia “La libertà non esiste senza sicurezza”

Ven, 17/07/2026 - 21:03

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ROMA (ITALPRESS) – “Oggi ho salutato gli agenti impiegati nelle operazioni straordinarie di controllo e sicurezza del territorio a Roma e Milano. Il messaggio è chiaro: tolleranza zero. Verso chi pensa di poter sfasciare tutto, di terrorizzare le persone perbene, di trasformare le nostre piazze in zone franche. Lo Stato non si volta dall’altra parte e copre le spalle di chi garantisce la sicurezza, ogni giorno. Perché chi difende la nostra sicurezza difende la nostra libertà”. Così sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

sat/mca1
(Fonte video: Profilo X Giorgia Meloni)

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