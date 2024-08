PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Incontro con Macron? Con il presidente Macron siamo in contatto. Lui oggi non è a Parigi, dipende se fra quando lui torna e quando io riparto riusciamo ad incastrarci, se riusciamo volentieri. I nostri staff si stanno sentendo per capire gli orari”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a Casa Italia a Parigi, rispondendo alla domanda se incontrerà il presidente francese Emmanuel Macron.

