Melli spettatore nel ko dei Pelicans, Denver ferma i Lakers - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Nicolò Melli spettatore nella sconfitta, la terza consecutiva, di New Orleans nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Solo panchina per l’ala grande reggiana, che ha assistito al ko dei Pelicans sul parquet dei Detroit Pistons per 123-112 nonostante i 26 punti a testa firmati da Zion Williamson e Brandon Ingram. Denver ferma la corsa dei Los Angeles Lakers. I campioni in carica si arrendono di fronte ai Nuggets per 122-105 ma, soprattutto, perdono per infortunio Anthony Davis, che nelle prossime ore si sottoporrà ad una risonanza magnetica al tendine d’Achille della gamba destra. I padroni di casa fanno festa con i 25 punti di Jamal Murray e i 23 di Nikola Jokic, tra gli ospiti 22 di Lebron James. Successo interno, invece, per l’altro quintetto di Los Angeles: i Clippers regolano per 128-11 i Cleveland Cavaliers con 53 punti complessivi realizzati dalla coppia Lou Williams-Marcus Morris. Terza battuta d’arresto di fila anche per i Milwaukee Bucks, che cedono per 114-109 ad Oklahoma City Thuder: decisivi, per il team di casa, i 22 punti di Justin Jackson, agli ospiti non basta la quarta tripla doppia stagionale di Giannis Antetokounmpo (24 punti, 17 rimbalzi e 10 assist). Gli altri risultati: Charlotte Hornets-San Antonio Spurs 110-122; Toronto Raptors-Minnesota Timberwolves 112-116; Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers 118-121; Phoenix Suns-Orlando Magic 109-90; Sacramento Kings-Memphis Grizzlies 110-124.

(ITALPRESS).