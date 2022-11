Melasecche 'tira le orecchie' a Latini su teatro Verdi | Nervi tesi in casa Lega - Tuttoggi

Il teatro Verdi di Terni 'spacca' la Lega. Polemica su Facebook tra il sindaco di Terni, Latini e l'assessore regionale, Melasecche

La Giunta comunale, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici e vicesindaco Benedetta Salvati, ha approvato il progetto esecutivo del primo stralcio funzionale dell’intervento di ristrutturazione del teatro comunale Giuseppe Verdi. La notizia, invece di compattare la Lega, ha creato una polemica social, nello specifico su Facebook, tra il sindaco di Terni, Leonardo Latini e l’assessore regionale, Enrico Melasecche. Latini, esultando per il risultato raggiunto, ha infatti espresso la sua soddisfazione e i ringraziamenti tramite il suo profilo social: “Questo significa che potremo andare immediatamente a gara per l’aggiudicazione dei tanto attesi lavori di ristrutturazione . Un passaggio fondamentale per restituire alla città di Terni il suo teatro. Un ringraziamento ai progettisti e ai tecnici dell’assessorato di competenza che hanno lavorato per rendere possibile tutto questo e alla Fondazione Carit per il contributo fondamentale”. Nessuna parole spesa per la Regione, che pure ha contribuito in maniera sostanziale al progetto proprio grazie all’impegno dell’assessore Melasecche.

Melasecche ‘tira le orecchie a Latini’

Il vulcanico assessore regionale, anche lui in quota Lega, non ha risparmiato la ‘tiratina d’orecchie’ al sindaco Latini, aggiungendo un commento al post del sindaco: “Dei 6,5 milioni circa del primo stralcio 3,5 milioni sono stati finanziati dalla Regione e dal Ministero tramite la Regione e recuperati dal sottoscritto visto che stavano tornando indietro. Dispiace che Lallo si sia stranamente dimenticato di ricordarlo. Come, fra i tanti ringraziamenti, abbia dimenticato di nuovo chi ha preso in mano la situazione, quando era disperata, ed avviato il rilancio strategico con grande coraggio. Altrimenti a quest’ora saremmo ancora a discutere del sesso degli angeli. La memoria talvolta fa brutti scherzi”. Strano risulta anche il modo di comunicare anche tra i due, visto che, entrambi, appartengono al partito alla guida della città e della Regione. Sembra un segnale di ‘nervi tesi’ all’interno del partito del Carroccio.