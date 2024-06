Melanoma, incidenza in rialzo. Ma il vaccino dà speranze - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – Il melanoma è un tumore maligno che origina dai melanociti, le cellule dell’epidermide che determinano in parte il colore della cute. Se non diagnosticato per tempo, e opportunamente trattato, è letale. Considerato in passato un tumore raro, mostra oggi un’incidenza in crescita in tutto il mondo. L’ultima novità, il vaccino a m-RNA, potrebbe però a breve scrivere una pagina completamente nuova nella cura di questo tumore. Sono questi alcuni dei temi trattati da Paolo Ascierto, Direttore dell’Unità complessa di Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori – Fondazione Pascale di Napoli, riconosciuto come uno dei massimi esperti mondiali nella cura dei tumori cutanei, intervistato da Marco Klinger, per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.

