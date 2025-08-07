Meghan snobbata dagli 'amici' di Hollywood, silenzio assordante per il compleanno - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Meghan Markle ha festeggiato il suo compleanno circondata dal silenzio assordante da parte di alcuni dei suoi amici di Hollywood più stretti, alimentando speculazioni sul fatto che i suoi sogni nello star system potrebbero svanire rapidamente. La duchessa di Sussex, che ha compiuto 44 anni lunedì scorso, è stata ampiamente snobbata non solo dai membri senior della famiglia reale, ma anche da celebrità del cinema, cosa che un tempo non accadeva, quando per il suo compleanno riceveva ondate di auguri e di affetto. Come se non bastasse, scrive l’Express, Meghan deve ora affrontare anche le accuse di aver scritto il suo tributo di compleanno attraverso il suo brand di lifestyle ‘As Ever’. Un suo post sull’account Instagram del marchio recita: “Celebrando la donna dietro tutto questo. Mette il cuore, la visione e il tocco magico in ogni dettaglio, e oggi brindiamo a lei! Buon compleanno alla nostra fondatrice @meghan”.

Il tono del messaggio ha fatto storcere il naso ai fan, con un commentatore che ha scritto: “Nessuno dovrebbe sorprendersi che Meghan si sia elogiata e si sia augurata buon compleanno”. Un altro ha aggiunto: “‘Mette il cuore in ogni dettaglio…’ Ragazza, l’hai messo nella tua stessa tastiera”. Meghan, che un tempo era pubblicamente sostenuta da personaggi del calibro di Beyoncé e Tyler Perry, ora sembra aver perso il controllo sulla cerchia ristretta di Hollywood, con perfino i suoi sostenitori più fedeli che quest’anno sono rimasti in silenzio. Beyoncé ha inviato gli auguri di compleanno nell’agosto 2020, pubblicando sul suo sito web “Buon compleanno Meghan Markle “, insieme a una foto della duchessa da bambina.

Si incontrarono la prima volta alla première londinese del ‘Re Leone’, nel 2019, a cui Meghan e il principe Harry parteciparono in veste reale ufficiale. La loro amicizia sembrava intatta nel 2022, quando Meghan rivelò nella docuserie Harry & Meghan di Netflix di aver ricevuto un messaggio privato dalla cantante. Meghan ha detto che Beyoncé stava “solo chiedendo come stava” e voleva assicurarsi che si sentisse “al sicuro e protetta”, e ha aggiunto che la cantante le aveva detto quanto la “ammirasse e la rispettasse”.

Meghan e Harry hanno partecipato al ‘Renaissance Tour’ di Beyoncé nel 2023 e alla tappa del Cowboy Carter Tour a Los Angeles all’inizio di quest’anno. Ma nel grande giorno di Meghan, questa settimana, è regnato il silenzio più assoluto. Ancora più sorprendente è stata la mancanza di riconoscimento da parte di Tyler Perry, l’uomo che una volta si è riferito a Meghan chiamandola “principessa” in un emozionante tributo su Instagram e che è il padrino di sua figlia, la principessa Lilibet.

Nel 2022, Perry aveva dichiarato con entusiasmo: “Ho avuto un posto in prima fila nella tua vita negli ultimi anni. Ti ho visto sopportare cose che avrebbero distrutto molte persone. Sono incredibilmente orgoglioso di vedere quanto siate felici tu, tuo marito e i vostri figli. Mi riempie di gioia augurarti buon compleanno, principessa Meghan”. Quest’anno, invece, non una parola, nonostante la moglie di Harry fosse attiva su Instagram quel giorno.

Anche la famiglia reale è rimasta in silenzio. Negli anni precedenti, il principe William e la principessa Kate Middleton avevano pubblicato messaggi di auguri, così come re Carlo III e la regina Camilla. Ma nel 2025, non è stato condiviso alcun messaggio ufficiale. La reazione negativa non potrebbe arrivare in un momento peggiore per Meghan. Con i suoi ex sostenitori più stretti che, a quanto pare, mantengono le distanze, i critici iniziano a chiedersi se la sua stella stia svanendo, sia a Hollywood che oltreoceano.